Dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem w naszym regionie - informuje w sobotę Urząd Wojewódzki. Jest wśród nich lekarka internistka ze szpitala w Grudziądzu.

Kobieta od 15 marca przebywa na kwarantannie. Ostatni raz dyżur pełniła dwa dni wcześniej. Nie została zakażona w trakcie pracy, ale podczas prywatnego spotkania. Jej stan zdrowia jest dobry. - Osoby, które miały bezpośredni kontakt z tą osobą do 13 marca poddane zostały kwarantannie, objęto ich również nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Wykonane zostaną u tych osób badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2" - podkreśliła rzecznik szpitala w komunikacie przesłanym mediom. Izabela Hirsch-Lewandowska podkreśliła też, że zakażenie potwierdzone u jednej osoby z personelu szpitala, nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonowanie. Liczba osób z personelu, które miały z nią kontakt, jest niewielka. - Ta sytuacja nie ma wpływu na naszą dalszą działalność w kolejnych dniach. Do zakażenia nie doszło w związku z wykonywaniem przez tę osobę czynności zawodowych - podkreśliła.Druga zakażona w regionie osoba to starsza kobieta, która wróciła z zagranicy, przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry.Łącznie w regionie mamy 16 osób zakażonych, większość z nich przebywa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy. Ich stan jest dobry. W całej Polsce jest kolejnych 13 nowych, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie liczba przypadków w Polsce wzrosła do 452 - podało w sobotę po południu Ministerstwo Zdrowia.Resort zdrowia przekazał, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą czterech osób z woj. wielkopolskiego, trzech osób z woj. dolnośląskiego, dwóch z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.