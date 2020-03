Dwóch mężczyzn w sile wieku, którzy wrócili z zagranicy i jeden starszy mężczyzna to trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w naszym regionie.

Dwaj pierwsi mężczyźni przebywają w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, trzeci – w kwarantannie domowej. Stan wszystkich jest dobry.- Cały czas trwają badania i pobieranie próbek w szpitalach oraz przez zespoły mobilne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Wszystkim osobom w kwarantannie ich nie pobieramy, decyduje o tym sanepid, należy przeczekać kilka dni w kwarantannie – podkreśla. - Trzymamy rękę na pulsie, choć – ciągle powtarzam – że sytuacja jest bardzo trudna. Apelujemy, by zostać w domach. To bardzo groźna choroba, szybko się rozprzestrzeniająca, możemy ją tylko powstrzymać stosując się do standardów, które wprowadza rząd.Obecnie w regionie działają cztery laboratoria badające osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czwarte laboratorium dziś zostało uruchomione w szpitalu w Grudziądzu, przemianowanym na zakaźny.