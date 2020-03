56-letni mężczyzna z powiatu toruńskiego to pierwszy zakażony koronawirusem w powiecie toruńskim - przekazał na konferencji prezydent Michał Zaleski.

Mężczyzna przebywa w kwarantannie domowej. - Mamy też dobrą informację, osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta, co do której były podejrzenia, że jest zarażona, nie ma koronawirusa - mówił prezydent. - Z przyczyn profilaktycznych ta osoba pozostanie w domu, natomiast pozostałe, które z nią pracowały i były przez kilka dni na kwarantannie, od poniedziałku będą mogły wrócić do pracy.Prezydent Torunia potwierdził też, że od dziś pracę zdalną wykonuje jeden jego z zastępców. W Toruniu i okolicy kwarantanną objętych jest około 300 osób. - Obecnie czekamy na wyniki 28 testów - mówił prezydent.