- 20 przypadków niestosowania się do kwarantanny odnotowali policjanci w województwie kujawsko-pomorskim - powiedziała radiu PiK rzecznik komendanta wojewódzkiego Monika Chlebicz. Prowadzone są też postępowania o wykroczenie dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją.

WSZYSTKO O KORONAWIRUSIE W REGIONIE - SPECJALNY SERWIS

- Dwa przypadki odnotowywano w Toruniu - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.- Osoby objętej kwarantanną nie zastano w miejscu kwarantanny. W tym przypadku postępowanie musi być bardzo rygorystyczne, zgodne z obowiązującym prawem.Nieprzestrzeganie zasad kwarantanny policjanci zgłaszają do Inspektora Sanitarnego, który w postępowaniu administracyjnym może nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. W województwie kujawsko-pomorskim nakazem izolacji objętych jest ponad 1600 osób.- W pięciu przypadkach policjanci prowadzą sprawę o wykroczenie. Są to komendy z Tucholi, Mogilna, Rypina i Świecia. Prawdopodobnie takie postępowanie prowadzone będzie także w Inowrocławiu, ale te informacje będą się zmieniały - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP Bydgoszcz.