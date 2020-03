Obrady odbyły się bardzo sprawnie i bez zbędnych dyskusji. Radni zgodzili się na zmiany w budżecie miasta. Pieniądze z rezerwy inwestycyjnej przesunięto na działania związane z koronawirusem.

Radni zgodzili się na zmiany w budżecie miasta. 1 mln złotych z rezerwy inwestycyjnej zostanie przesunięty na wydatki bieżące, czyli zabezpieczenie działań służb miejskich i usług, np. na rzecz osób objętych kwarantanną.- Te wydatki, które na co dzień ponosimy w związku z koniecznością zabezpieczenia naszych służb i usług, chociażby na rzecz osób objętych kwarantanną, bądź które pracują w obszarze pomocy społecznej, straży miejskiej, służb socjalnych, którzy są narażeni na kontakt z osobami zakażonymi, których ta choroba może dotknąć, albo już dotknęła, a oni o tym jeszcze nie wiedzą - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.W południe znana będzie także treść Pakietu Antykryzysowego dla Bydgoszczy. Jest on wzorowany na podobnym pakiecie, który opracowano we Wrocławiu.Wrocław projekt zakłada między innymi, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności m.in. podatku od nieruchomości, czynszu za lokal użytkowy czy dzierżawę terenu od miasta na okres od 3 do 6 miesięcy; rozłożenie płatności na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.); umorzenie odsetek.Z tej opcji będą mogli skorzystać m.in. właściciele restauracji, kawiarni, hoteli, ośrodków kulturalnych i sportowych, salonów kosmetycznych i fryzjerskich, księgarni, kwiaciarni, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego.Sesja bydgoskiej Rady Miasta: na 31 radnych obecnych było 21. Nieobecność 10 radnych została usprawiedliwiona ze względu na zagrożenie koronawirusem. Posiedzenie, na które nie zostali wpuszczeni wyłącznie radni i władze miasta, było transmitowane on - line.