#PosiłekDlaLekarza - pod takim hasłem odbywa się akcja, w którą włączają się restauratorzy. Dowożą posiłki do lekarzy, którzy są na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. W akcję włączyli się też toruńscy restauratorzy.

Posiłki do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu w imieniu restauratorów biorących udział w akcji dowieźli Mateusz Hass z „Jedz co Chcesz” i Paweł Dowbor z restauracji „Azzurro”.- Każda z restauracji przygotowuje jakąś określoną przez siebie liczbę posiłków. Nie jest to narzucone z góry. Każdy dodaje coś od siebie w gratisie. My zapewniamy kierowców, transport i dostawę do szpitala - powiedział Mateusz Hass.- Na pewno wieźliśmy pierogi, sałatki, zupy, pizzę, dania kuchni indyjskiej. Było też coś na słodko z kawiarni (...) Sytuacja nie jest łatwa, ale inni mają jeszcze gorzej. Ci ludzie w szpitalu walczą o życie. Jeżeli możemy chociaż w taki symboliczny sposób ich wesprzeć, to staramy się robić to, co po prostu możemy - powiedział Paweł Dobwor.W akcję włączyły się: Azzurro, Kozackie Pierogi, Widelec, Nasza Toruńska, Stare Metropolis, Restauracja Artus Toruń, Maestria - sztuka pizzy, Restauracja Lotnicza EPTO, Kawiarnia Beza, Restauracja Royal India, Restauracja Catering Sielanka, Restauracja NOVA 22, Fonte, Chudy Byk, Restauracja Baku, Osteria di Bitondo, Piernikowy Raj - Toruń, Restauracja Kaczka Dziwaczka. Zgłaszają się kolejni restauratorzy.