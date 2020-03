Wspomnienie bydgoskiego Strajku Chłopskiego./fot. Andrzej Krystek Wspomnienie bydgoskiego Strajku Chłopskiego./fot. Andrzej Krystek

Dwuosobowa zaledwie, z powodu epidemii koronawirusa, delegacja uczciła 39. rocznicę strajku chłopskiego w budynku dawnego ZSL-u przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy.

- Co roku tu przychodzimy, niezależnie od tego, co by się nie działo. Pewne zdarzenia, bardzo ważne w historii środowiska wiejskiego, trzeba przypominać. Oczywiście, jest teraz trudny czas, musimy dbać o zdrowie, ale my z przewodniczącym Bartczakiem przyjechaliśmy, żeby jak co roku, przypominać o tych wydarzeniach - mówi Wojciech Mojzesowicz.



Paweł Bartczak, zastępca przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolniczej.



- Od chłopów się zaczęło. Impuls do działania, który przelał się na cały kraj, otworzył drogę do dążenia do demokracji.



- Dziś, nie zwołując członków dla bezpieczeństwa, przyszliśmy uczcić ten dzień, ze skromną wiązanką, ze zniczem. W tym budynku od 16 marca do 17 kwietnia 1981 roku miał miejsce strajk chłopski. To hasło jest wciąż aktualne: "Żywią i bronią" - dodaje Wojciech Mojzesowicz.



Rozpoczęty 16 marca 1981 roku strajk okupacyjny doprowadził do zarejestrowania Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych.