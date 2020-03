O wynikach badań kolejnych próbek zawiadamia wojewoda kujawsko - pomorski. Pacjenci, mieszkańcy Bydgoszczy, są w dobrym stanie.





Dziewiąta zakażona osoba to młoda kobieta, powróciła z zagranicy, przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry.Dziesiąta zakażona osoba to mężczyzna w średnim wieku, powrócił z zagranicy, przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jego stan jest dobry.Jedenasta zakażona osoba to dziecko, przebywa w Wojewódzkim SzpitaluObserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, stan dziecka jest dobry.Jest łącznie 20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych: 13 osób z woj. dolnośląskiego, 3 osoby z woj. kujawsko - pomorskiego, 2 osoby z woj. podkarpackiego, i po jednej osobie z woj. lubuskiego i warmińsko- mazurskiego.W całym kraju choruje obecnie 325 osób. Pięciu pacjentów zmarło. Minister zdrowia poinformował, że hospitalizowanych jest około tysiąca osób, a wykonanych dotąd testów - ponad 11 tysięcy.