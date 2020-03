- Jestem optymistą, jeśli chodzi o perspektywy dla polskiej gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa - mówił na naszej antenie prof. Robert Karaszewski. Ekonomista z UMK podkreślał, ze wielu przedsiębiorców z dnia na dzień stanęło na krawędzi bankructwa, ale według niego szybko się podniesie.

Posłuchaj i obejrzyj

- Polska gospodarka bazuje w dużej mierze na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jeżeli przechodzi tornado, to jest ono w stanie położyć te witki, ale jak tornado przejdzie, to one od razu powstają. Natomiast jeżeli tornado przechodzi przez wielki las, to te duże drzewa są wyrywane z korzeniami i już się nie podniosą. Wiele dużych gospodarek rozwiniętych to jest las pięknych dębów. My jesteśmy takim zagajnikiem. Polacy są w swojej naturze historycznie są przygotowani na to, żeby dobrze radzić sobie w warunkach trudnych - mówi prof. Robert Karaszewski w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.