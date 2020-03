Urząd Wojewódzki podaje aktualne dane na dzień 18 marca, dotyczące epidemii koronawirusa w Kujawsko-Pomorskiem.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w regionie nie zmieniła się – to nadal osiem osób, z których sześć przebywa szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, a dwie na domowej kwarantannie. Stan wszystkich chorych jest dobry – informuje Adrian Mól, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego.Zwiększyła się liczba osób hospitalizowanych – to 37 osób. Łączna liczba osób aktualnie w kwarantannie to 1279, a liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1039.W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują trzy laboratoria badające próbki na obecność koronawirusa: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czwarte laboratorium w najbliższych czasie ma rozpocząć działalność w szpitalu w Grudziądzu, który został przemianowany na zakaźny. Trwa jego wyposażanie, niebawem przeprowadzane zostanie szkolenie dla personelu.