Półmaski twarzowe z filtrem i kombinezony z atestami – o to prosi bydgoskie pogotowie ratunkowe firmy, które mogłyby je wspomóc. Z kolei toruńscy ratownicy zwracają się z apelem do pacjentów, by przekazywali dyspozytorom pełne i precyzyjne informacje.