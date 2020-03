Państwowe służby są w pełnej gotowości, by nieść wsparcie dla ducha i dla ciała. Psycholodzy, strażacy, policjanci, kucharze, żołnierze, pracownicy socjalni są do dyspozycji. Wystarczy zadzwonić i powiedzieć, w czym problem, czego brakuje.

Co możesz zrobić?

Policjant pomoże!

Ciepły posiłek w domu

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Inowrocław

WSZYSTKO O KORONAWIRUSIE W REGIONIE - SPECJALNY SERWIS

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.Pod hasłem #pomagaMy ruszyła akcja robienia zakupów osobom starszym i schorowanym. Codziennie od godz. 7:30 do 15:30 można się w tej sprawie zgłaszać do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych inowrocławskiego ratusza pod nr telefonu: 52 355 52 37 lub e - mail: sprawyspoleczne@inowroclaw.pNumery do służb są TUTAJ