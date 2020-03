Trwają starania o maszynę do testów na koronawirusa w Toruniu

Czy do Torunia trafi maszyna dzięki której wyniki testów na koronawirusa będą znane już po 2 godzinach? Prezydent Michał Zaleski zapewnił na konferencji prasowej, że miasto skontaktuje się w tej sprawie z władzami Poznania, do którego ma trafić sprzęt.

– Zobaczymy jaka to była procedura, jakie są z tym związane możliwości. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o sprzęt związany z zapobieganiem, jak i z działaniami medycznymi, jeżeli chodzi o koronawirusa to, niestety, w oczach potencjał możliwości topnieje i trudno w tej chwili powiedzieć czy tę samą drogę co wykorzystał Poznań, będziemy również i my mogli wykorzystać, ale niezwłocznie to sprawdzimy – powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.Ponadto dowiedzieć się można było, że w Toruniu nie ma osób zarażanych koronawirusem. 7 osób przebywa w szpitalu i według danych sanepidu 110 jest objętych kwarantanną.