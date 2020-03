Europoseł Kosma Złotowski w dzisiejszej „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK mówił, że będą potrzebne potężne środki, by ponownie rozkręcić gospodarkę po ustaniu epidemii.

Posłuchaj całej „Rozmowy dnia”

WSZYSTKO O KORONAWIRUSIE W REGIONIE - SPECJALNY SERWIS

Polska ma dostać miliard euro z UE na walkę z koronawirusem. - To są całkiem spore środki. Mam nadzieję, że to początek działań unijnych wobec koronawirusa. Z całą pewnością ta epidemia bardzo szkodliwie odbije się na gospodarce całego świata, nie tylko Polski i będą potrzebne kroki, by ją na nowo wrzucić na wysokie obroty. Nie będzie to na pewno proste – mówi Kosma Złotowski.Co jego zdaniem czeka Europę i Polskę po wygaśnięciu epidemii? - Kłopoty pojawią się prawdopodobnie dlatego, że gospodarki europejskie, ale przecież nie tylko, wręcz się zatrzymują. Trzeba będzie je z powrotem rozruszać. Niektórzy przedsiębiorcy nie będą w stanie tego zrobić. To jest naprawdę ogromny cios we wszystkie nasze gospodarki – mówi europoseł.