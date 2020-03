Od wtorku (16.03.) w Toruniu nie będzie można korzystać z parkomatów. - Za postój płacimy tylko przez aplikacje. Zmiany obowiązują do przyszłego piątku - przekazał na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski.

— Zrobiliśmy to po to by ograniczyć możliwość posługiwania się parkomatami, gdzie trzeba poprzez dotykanie klawiszy, ekranu, wprowadzać informacje dotyczące parkowania i wnoszenia związanych z tym opłat — powiedział Michał zaleski, prezydent Torunia.Dziś dziennikarze mogli zdać pytania bez wychodzenia z redakcji. Potrzebne informacje miasto na bieżąco przekazuje na torun.pl