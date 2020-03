Do naszej redakcji dotarł komunikat marszałka Piotra Całbeckiego, poniżej prezentujemy go w całości.

„Nie mamy na terenie województwa stwierdzonego żadnego przypadku zachorowania, ale trzeba być przygotowanym na zachorowania oraz, co równie ważne, wspierać się nawzajem i sobie pomagać.Szczególną troską w tym trudnym czasie otoczyliśmy seniorów w naszym regionie. Wdrożyliśmy wiele nowych rozwiązań, aby osoby starsze nie zostały same bez wsparcia. To bardzo ważne, bo to starszym i chorym osobom najbardziej zagraża koronawirus - i dlatego powinny pozostawać w domach. Jednak wielu seniorów jest samotnych, nie ma im kto zrobić zakupów czy wykupić leków z apteki.W poniedziałek rusza nasza pomoc dla seniorów. Chcę, aby był to przykład dla innych samorządów, do których jednocześnie skieruję pismo z prośbą o podobne działania. Zwłaszcza że dzięki środkom z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego powstało wiele nowych form i miejsc opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi - obecnie zawieszonych.Z 41 domów dziennego pobytu w całym regionie korzystało dotąd blisko 1,7 tysiąca osób. Kluby seniora w Chełmży, Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu i Inowrocławiu dysponowały łącznie 275 miejscami. 700 starszych pań i panów korzystało z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstały przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. W związku z epidemią COVID-19 zajęcia w tych placówkach zostały zawieszone, a korzystające z nich osoby starsze pozostają w domach.Teraz rekomenduje i proszę, aby samorządy lokalne zmieniły profil projektów i nawiązały relacje z seniorami w ich domach, dostarczając im posiłki, robiąc zakupy czy wykupując leki. Z całą pewnością takie odwiedziny będą pomogą seniorom, również od strony emocjonalnej, bo często przebywają oni w domach zupełnie sami.Jutro ruszamy z rozwożeniem żywności dla 30 seniorów w gminie Zławieś Wielka (powiat toruński) oraz 30 seniorów w Górznie (powiat brodnicki). Żywność będą dostarczać nasi urzędnicy, którzy są jednocześnie żołnierzami Wojsk Oborny Terytorialnej. Beneficjenci tej pomocy to podopieczni dziennych domów opieki powstałych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Górznie i Przysieku.Domy funkcjonowały też w: Chełmży (powiat toruński), Nowej Wsi (powiat bydgoski), Nowogrodzie (powiat golubsko-dobryński), Bydgoszczy, Żninie, Gądeczu (powiat bydgoski), Dobrem (powiat radziejowski), Inowrocławiu, Unisławiu (powiat chełmiński, dwie plaówki), Żalinowie (powiat inowrocławski), Barcinie (powiat żniński), Bierzgłowie (powiat toruński), Piastowie (powiat żniński), Mogilnie, Toruniu (dwie placówki), Grążawach (powiat brodnicki), Mokowie (powiat lipnowski), Brodnicy, Ciechocinku (powiat aleksandrowski), Wierzchosławicach (powiat inowrocławski), Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Skępem (powiat lipnowski), Golubiu-Dobrzyniu, Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki), Zarzeczewie (powiat włocławski), Ślesinie (powiat nakielski), Chodorążku (powiat lipnowski), Boniewie (powiat włocławski), Urszulewie (powiat rypiński), Szczkowie (powiat włocławski), Chrostkowie (powiat lipnowski), Biskupicach (powiat toruński), Rachcinie (powiat lipnowski), Paterku (powiat nakielski), Łochowie (powiat bydgoski), Słońsku Dolnym (powiat aleksandrowski), Lipnie, Mroczay (powiat nakielski), Aleksandrowie Kujawskim, Rogowie (gmina Lubicz) i Nadróżu (powiat rypiński).Zadbaliśmy również o seniorów, którzy korzystają z cieszącego się dużym zainteresowaniem programu teleopieki domowej, opartej na tak zwanych bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. W etapie pilotażowym programu bransoletki otrzymało 225 seniorów. Skontaktowaliśmy się z każdym z nich, aby sprawdzić, czy nie potrzebuje naszej pomocy przy zakupach i w innych kwestiach bytowych. Dziesięcioro z tej grupy zadeklarowało chęć skorzystania z naszej pomocy przy zakupach. Ich dostarczanie zaczynamy w najbliższy poniedziałek. Pozostali mają wsparcie bliskich lub sąsiadów.Nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje projekt partnerski pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu". W ramach projektu uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w ramach:* Usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiegoUsługi realizowane są na terenie 25 gmin (Wielka Nieszawka, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Gruta, Rogóźno, Baruchowo, Kowal, Włocławek, Łysomice, Lubicz, Osielsko, Grudziądz, Choceń, Fabianki, Lubanie, Obrowo, Koronowo, Solec Kujawski, Więcbork, Lubraniec, Łasin, Radzyń Chełmiński, Chodecz i Izbica Kujawska). Wsparciem objętych jest 180 niesamodzielnych osób starszych.* Usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko-pomorskiegoRealizowane na terenie 11 gmin (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Kowal, Radziejów, Wąbrzeźno, Rypin, Chełmża, Koronowo oraz Chodecz).Wsparciem objętych jest 119 niesamodzielnych osób starszych.* Usług wolontariatu opiekuńczego na rzecz seniorów w miastach grodzkich województwa kujawsko-pomorskiego.Wolontariusze działają na terenie czterech miast grodzkich (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz). Wsparciem objętych jest 86 niesamodzielnych osób starszych, pomoc świadczy 86 wolontariuszy.Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zmodyfikowaliśmy zakres wsparcia seniorom w ramach tego projektu. Pomoc świadczona będzie w postaci dowozu posiłków do seniorów, zakupu żywności, kosmetyków i detergentów.Piotr CałbeckiMarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego”