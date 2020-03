- Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca wybranym grupom wiernych – czytamy w komunikacie na stronie Diecezji Bydgoskiej.

Dyspensa udzielona została: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim osobom, które czują obawę przed zarażeniem.Proboszczowie podjeli różne decyzje. Kościół zamknęła parafia Zmartwychwstania Pańskiego. Jeszcze gdzie indziej namawia się do przyjścia do kościoła osoby, które zamówiły intencje mszalne.Są też parafie gdzie mszy będzie więcej. W bazylice odprawiane będą dla maksymalnie 50 osób, zaplanowano ich 15, nawet co pół godziny. Nabożeństwa odbywać się będą w godzinach: 6:00, 6:30, 7:30, 8:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30.Lekarze odradzają udział w skupiskach ludzi.Poszerzyła się też oferta transmisji mszy w TVP oraz Polskim Radiu.– Transmisje mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.