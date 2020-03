Wielkopostna szczepionka z dostawą do domu. Złap Bożego Bakcyla – tak zatytułowane są rekolekcje w bydgoskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będą transmitowane w Internecie.

Jesteś roztropna i mądra? Schowałeś się przed wirusem? Złap Bożego Bakcyla – zachęcają w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na pl. Piastowskim w Bydgoszczy. I zalecają „wielkopostną szczepionkę z dostawą do domu”. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Buchholz, proboszcz parafii.Do kościoła może wejść niecałe 50 osób, ale za pośrednictwem Internetu może uczestniczyć w rekolekcjach dużo więcej. Msze św. transmitowane będą w niedzielę (15 marca) o godz. 20.00 oraz od poniedziałku do środy (16-18 marca) o godz. 18.00 na stronie nspj.bydgoszcz.pl (zakładka: transmisja internetowa; jak zastrzega parafia - do wyczerpania możliwości jednocześnie oglądających).