Decyzja podjęta została w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz z uwagi na bardzo dużą liczbę parafian w starszym wieku, którzy są w największej grupie ryzyka zakażeniem koronawirusa. Kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy będzie zamknięty do 23 marca.

Wszystkie zaplanowane msze święte w parafii odbywać się będą bez udziału wiernych w kaplicy domowej i sprawowane w intencjach zgodnych z wolą ofiarodawcy.W informacji opublikowanej na stronie internetowej parafii napisano: „W trosce i odpowiedzialności za zdrowie każdej i każdego z nas, stosując się do zaleceń państwowych oraz Konferencji Episkopatu Polski pragniemy przekazać, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w intencji naszej Ojczyzny. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.Pozostając w domu, dbajmy o higienę oraz zainteresujmy się osobami samotnymi i starszymi ze swojego otoczenia – być może potrzebują naszej pomocy.Biuro Parafialne w tym czasie również będzie zamknięte. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 513 064 564 lub mailowy: zmartwych@gmail.com”.