Do zdarzenia doszło na wiadukcie na ul. Pileckiego w Bydgoszczy. Fot. Bydgoszcz 998

Samochód ciężarowy uderzył nad ranem w bariery energochłonne wiaduktu na ul. Pileckiego w Bydgoszczy. Interweniowali strażacy i ratownicy medyczni.

Do zdarzenia doszło około godz. 4:00. Ze zgłoszenia wynikało, że zestaw wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Na miejsce zdarzenia wysłane zostały 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, który sprawdził stan zdrowia kierowcy. Kierujący nie wymagał transportu do szpitala.



Do podobnego zdarzenia doszło wcześniej na drodze S5 w Jaroszewie na odcinku Szubin-Żnin. Tam w bariery uderzył samochód osobowy. Przez kilka godzin zablokowany był pas ruchu w kierunku Żnina.



W nocy temperatura spadła poniżej zera, w wielu miejscach drogi były bardzo śliskie.