Białe Błota - Szubin: to fragment drogi ekspresowej S5, na budowę którego podpisywana została właśnie umowa. Prace trzeba dokończyć po włoskiej firmie, z którą w połowie ubiegłego roku zerwano kontrakt. Ma to zrobić konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud

Do wykonania jest około 60 procent prac. Czas realizacji - 17 miesięcy. Plac budowy ma zostać przekazany wykonawcom jeszcze w marcu. Terminy mają szansę być dotrzymane, o ile nic nieprzewidzianego (tu aktualnie myślimy o koronawirusie) się nie wydarzy.Zdaniem bydgoskiego posła Piotra Króla, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury, podpisanie tej umowy to ważne wydarzenie związane z drogą S5.- Powiedziałbym, że kluczowe. Od początku starałem się pozyskać brakujące pieniądze na te „powłoskie" odcinki. Na jeden z tych właśnie odcinków dzisiaj jest podpisana umowa, więc dzieje się to stosunkowo szybko. Zostają nam do podpisania dwie umowy, więc te trzy odcinki będą miały nowych wykonawców i wtedy już będziemy mogli spokojnie oglądać kończącą się budowę - mówi poseł PiS Piotr Król.Do wybudowania jest prawie 10 kilometrów drogi ekspresowej od węzła w Białych Błotach do Szubina. Wartość kontraktu to ponad 359 milionów złotych. W najbliższych tygodniach mają być podpisane umowy na jeszcze dwa niedokończone odcinki drogi S5 od Nowych Marz do węzła Bydgoszcz-Północ.