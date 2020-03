- Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca wybranym grupom wiernych – czytamy w komunikacie na stronie Diecezji Bydgoskiej.

Dyspensa udzielona została: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim osobom, które czują obawę przed zarażeniem.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.W związku z epidemią biskup zachęca też, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże, także, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie. Proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia, jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00. Zachęca też, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca o godz.12.00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię Loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie (ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień).