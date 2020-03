Poważny wypadek na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z Filtrową w Bydgoszczy! Zakleszczony kierowca, uwolniony przez służby, jest w szpitalu.

Do wypadku doszło około godz. 9.30. W maszynę budowlaną uderzył samochód osobowy marki Ford. We wraku osobówki zakleszczony został kierowca. Do akcji skierowano straż pożarną oraz pozostałe służby. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolniono poszkodowanego.Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych. Po opatrzeniu ran został zabrany do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie, jak doszło do tego wypadku. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się z utrudnieniami.