Szpital Zakaźny i Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Zespolony-Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu otrzymały - na mocy specustawy – ok. 5 mln zł z budżetu państwa.

Pieniądze są przeznaczone na aparaturę używaną w intensywnej terapii, urządzenia i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej, środki ochrony dla personelu medycznego i pacjentów - m.in. maski z zestawem filtrów i kombinezony - oraz środki dezynfekcyjne.Centrum Pulmonologii kupi m.in. respirator transportowy, zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej, urządzenie do terapii nerkozastępczej i pulmonologiczną karetkę transportową. Zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej i respirator oraz ambulans zakupi też Szpital Zakaźny w Bydgoszczy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wzbogaci się m.in. o respiratory i izolatory transportowe.