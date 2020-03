Bp Wiesław Śmigiel w czwartek dekretem wprowadził w diecezji toruńskiej zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w związku zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, dotyczące m.in. udzielenia dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca.

Dekret biskupa Śmigla został zamieszczony na stronie diecezji toruńskiej wraz z komunikatem Rady Stałej KEP, który podjął decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, m.in. rekomendował biskupom udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy.Ordynariusz w dekrecie napisał, że wprowadza wszystkie zalecenia KEP jako obowiązujące w diecezji toruńskiej i polecił duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.Udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej do dnia 29 marca: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem.„Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji +Święty Boże, Święty mocny"+ błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii”- dodał biskup.