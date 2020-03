Od soboty (14 marca) w bydgoskich autobusach i tramwajach nie będzie można kupić biletów u motorniczego i kierowcy. To środek prewencji przed koronawirusem podjęty przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Na razie nie będzie natomiast zmian w obecnych rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Jak informuje rzecznik bydgoskich drogowców Tomasz Okoński, w samym Zarządzie Dróg również wprowadzone zostają działania prewencyjne, mające ograniczyć załatwianie spraw w siedzibie zarządu.– Obsługę będziemy świadczyli głównie w oparciu o pośrednie źródła przekazu, takie jak poczta tradycyjna, poczta elektroniczna oraz udzielanie informacji telefonicznie. Wnioski dotyczące m.in. zajęcia pasa drogowego, uzgodnienia organizacji ruchu nadal będą rozpatrywane, niemniej jednak poszczególne decyzje będą wysyłane drogą pocztową. Prosimy składać wnioski za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy e-maili, zachęcamy do zakupu biletu okresowego w sklepie internetowym. Zachęcamy też do składania wszelkiego rodzaju pism, reklamacji, wniosków za pośrednictwem e-maili - mówi rzecznik.Tomasz Okoński przypomina też, że w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy istnieje możliwość uiszczenia opłaty poprzez aplikację w telefonie, nie trzeba zatem korzystać z parkomatów.Szczegóły na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.