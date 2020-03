Miał co najmniej sześcioro rodzeństwa i był o dziewięć dni starszy niż można wyczytać z pomników wystawionych ku jego pamięci.

Dziennikarze Polskiego Radia PiK - Katarzyna Prętkowska i Michał Zaręba dotarli do aktu urodzenia plutonowego Gerarda Pająkowskiego - jedynego polskiego żołnierza, który w 1920 roku zginął podczas odzyskiwania Kujaw Zachodnich do Wolnej Polski. Udało nam się także odnaleźć siostrzenicę żołnierza śmiertelnie postrzelonego pod Gniewkowem.– Podobny jest do matki. Tylko moja matka była czarna, a on nie wiadomo jaki był. Moja mama była z domu Pająkowska – powiedziała siostrzenica plutonowego Gerarda Pająkowskiego.– Akt urodzenia Gerarda Pająkowskiego został zapisany 3 października 1894 roku. Ta data jest w nagłówku dokumentu, natomiast to jest data zgłoszenia urodzenia, ale jako data urodzenia figuruje 24 września 1894 roku – mówi Robert Kardach, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.Reportaż o losach Gerarda Pająkowskiego „Opowiedz mi tę historię jeszcze raz” można znaleźć na stronie Polskiego Radia PiK. Katarzyna Prętkowska i Michał Zaręba wciąż szukają nowych informacji o polskim bohaterze.