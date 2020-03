I LO w Bydgoszczy ma wreszcie halę sportową z prawdziwego zdarzenia. To piękny prezent od miasta z okazji - obchodzonego w tym roku szkolnym - 400-lecia placówki.

– Od dziś ten obiekt będzie dumą i wizytówką naszej szkoły. Jest to przykład w jaki sposób architektoniczny można połączyć tradycję z nowoczesnością. Młodzież będzie prawie w olimpijskich warunkach mogła rozwijać swoje zainteresowania sportowe – powiedziała Mariola Mańkowska, dyrektor I LO w Bydgoszczy.– Tu będzie jeszcze wyposażenie za około pół miliona złotych, to będzie sprzęt do sali fitness i siłowni, dokupimy jeszcze bramki do piłki ręcznej i bramki do unihokeja – mówi Bogdan Tyborski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy.Budowa hali kosztowała 12 milionów złotych i - co ważne - nowoczesny obiekt udało się wkomponować w otoczenie śródmieścia i zabytkowy gmach szkoły.