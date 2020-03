Policjanci mają od wczoraj nowe zadanie związane z koronawirusem. Muszą kontaktować się z osobami, które objęte są kwarantanną. Aktualnie takich osób jest w naszym regionie 37.

- Funkcjonariusze (głównie dzielnicowi) nie będą mieli z nimi bezpośredniego kontaktu - mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji mł. inspektor Monika Chlebicz.– Jeżeli osoby objęte są kwarantanną to mają obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania, nie mogą iść do sklepu, czy z psem, muszą pozostać w takim czasie jaki został im wyznaczony w swoim mieszkaniu. To czy one tam przebywają raz na dobę będą spędzać policjanci poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego – powiedziała Monika Chlebicz.W przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie nie przebywa w miejscu zamieszkania lub łamie obowiązujące zasady, policjanci będą informować o tym służby sanitarne.