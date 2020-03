Studenci pielęgniarstwa z Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku zyskali nowoczesny sprzęt, a uczyć się będą pod okiem kadry medycznej ze szpitala w Lipnie. Kształcenie ma jak najbardziej przypominać prawdziwe życie: z presją czasu, ze scenariuszami prosto z izby przyjęć.

Uczelnia i szpital wspólnie zrealizują projekt wart ponad 2,5 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenie i wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.- Umowa jest umową o partnerstwie - mówi dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. - Ogromnie cieszymy się, że szpital w Lipnie zechciał wystąpić w roli partnera naszych działań. My jesteśmy liderem projektu, który polega na tym, że pozyskaliśmy ponad 2,5 miliona złotych na rozbudowę centrum symulacji medycznej. Ważne jest to, że część tych środków będzie mogła trafić do szpitala, gdzie nasze studentki kierunku pielęgniarstwo będą odbywały praktyki, będą ćwiczyły sprawności. Natomiast rozbudowa centrum oznacza zarówno ingerencję w samą infrastrukturę, rozbudowę obiektu, który mamy na Zawiślu. Najważniejsze jest tutaj jednak wyposażenie w nowy, doskonały sprzęt.- Będzie to sprzęt jeszcze wyższej generacji w stosunku do tego, który aktualnie posiadamy - mówi dr Beata Haor, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu.- Są to symulatory wysokiej wierności, czyli oznacza to, w realiach jeden do jednego potrafią odzwierciedlić takie sytuacje kliniczne, z którymi student może spotkać się w warunkach naturalnych. To są symulatory, które oddychają, które mrugają, które odpowiadają, zgodnie z zaprogramowaniem, na pytania. Zajęcia odbywają się w oparciu o scenariusze zajęć. Jest to niemalże pisanie sztuki teatralnej z podziałem na role. To doskonała forma podnoszenia kompetencji osób przygotowujących się do zawodu. (...)Projekt będzie w całości finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Jego realizacja rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do końca 2022 roku.Więcej w materiale Agnieszki Marszał