Bydgoszcz: grafik życia miasta ustala od teraz koronawirus

Władze Bydgoszczy przygotowują się na epidemię. Zgodnie z poleceniem rządu, zawieszone zostają imprezy masowe i zagraniczne wyjazdy, np. uczniów. Z ostatniej chwili: w naszym województwie 8 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - informuje Urząd Wojewódzki. Kwarantanną objęto 37 osób, a 343 osób dotyczy czynny nadzór epidemiologiczny.

- Sytuacja jest dynamiczna - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Statystyki są krzywą rosnącą, i to przyspieszającą. Pan wojewoda przekazał nam dzisiaj informacje ze Światowej Organizacji Zdrowia, która przewiduje, że przez koronawirusa musimy przejść tak naprawdę wszyscy, czyli nawet 70 proc. populacji światowej może mieć wcześniej czy później z tym wirusem kontakt. Liczy się porządek i organizacja. Głównym ośrodkiem decyzyjnym, i wiedzy dla nas, dla samorządowców są służby państwowe, premier, główny inspektor sanitarny, i oczywiście w każdym województwie jest wojewoda oraz powiatowy inspektor sanitarny.Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy Iwona przekazała, że w tej chwili nie ma potrzeby zamykania szkół czy przedszkoli.- Jeśli chodzi o edukację, zajęcia w bydgoskich szkołach i w przedszkolach się odbywają. Będziemy się dostosowywać do tych decyzji, które zapadły na szczeblu rządowym. Na dzień dzisiejszy jeszcze takie decyzje nie zapadły, chociaż są takie decyzje w obszarze kultury. Nasze instytucja nie organizują imprez masowych, natomiast te imprezy, które się nie kwalifikują do imprez masowych, ich organizatorzy samodzielnie podejmują decyzję o ich organizowaniu, bądź nie, i mają też obowiązek występowania o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Niektóre imprezy są odwoływane, chociażby takie jak Międzynarodowy Dzień Teatru organizowany przez bydgoski Teatr Polski.W związku z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej osób starszych i schorowanych, wprowadzono tam całkowity zakaz odwiedzin oraz dodatkowe procedury zabezpieczające. Zakaz odwiedzin obowiązuje również w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego, w Szpitalu Wojskowym, w Juraszu, w lecznicy MSWiA, w Szpitalu Dziecięcym, w Szpitalu Zakaźnym. Do Domów Dziennego Pobytu skierujemy także prośbę o ustalenie procedur sanitarnych. (...)