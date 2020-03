We wtorek byłych małżonków nie było na publikacji wyroku/fot. Tatiana Adonis

Były bydgoski radny PiS trafi do więzienia. Sąd w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok w sprawie Rafała P., który znęcał się nad żoną.

Mężczyzna w pierwszej instancji został za to skazany na dwa lata bezwzględnego więzienia i 5-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. We wtorek sąd drugiej instancji utrzymał tamten wyrok w mocy. Rafał P. będzie musiał także zapłacić 75 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla byłej żony.Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w sierpniu zeszłego roku. Wpłynęły dwie apelacje. Była żona Rafała P. chciała surowszej kary oraz skierowania oskarżonego na przymusową terapię psychiatryczną. Z kolei obrońcy byłego radnego wnioskowali o jego uniewinnienie.We wtorek byłych małżonków nie było na publikacji wyroku.