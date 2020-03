Za urządzanie gier na automatach grożą kary do 100 tysięcy złotych od jednego urządzenia/fot. Pixabay

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z naszego regionu skontrolowali w ostatnich dniach na terenie całego województwa kilkanaście lokali, co do których mieli podejrzenie, że są w nich urządzane nielegalne gry hazardowe. Efekt działań to ujawnienie i przejęcie 12 urządzeń pozwalających na prowadzenie nielegalnych gier.