– Liczę, że w sprawie koronawirusa będzie współpraca opozycji z rządem — mówił Paweł Olszewski, który był dziś gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK. Z posłem PO rozmawiała Magdalena Ogórek.

Posłuchaj całej „Rozmowy dnia”

O godz. 11.00 rozpocznie się dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czego się spodziewacie? - pytała Magdalena Ogórek.– Cieszę się, że pan prezydent Duda w końcu raczył zwołać tę radę. Apelowaliśmy o to już od 14 lutego. Prosiliśmy, wnioskowaliśmy, aby takie posiedzenie się odbyło. Wówczas spotkało się to z całkowitą negacją, prawie prześmiewczą, że nie ma to najmniejszego sensu – odpowiadał Paweł Olszewski.14 lutego nie miało to sensu, nie mieliśmy zachorowań – mówiła dziennikarka.– Mieliśmy na całym świecie, w Europie, było coraz bliżej. Trzeba było przygotować się już na możliwości pojawienia się koronawirusa w Polsce – uważał poseł PO. – Najpierw powinniśmy porozmawiać, jeśli jest ryzyko, jest realne zagrożenie, aby móc przygotować wspólny przekaz, nie budować napięcia, nie budować paniki – dodał.