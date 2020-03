Policjanci z toruńskiej komendy poszukują dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju. Wizerunek sprawców zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze szukają osób, które mogą pomóc w ustaleniu personaliów napastników lub innych świadków.

Policjanci z toruńskiej komendy poszukują sprawców rozboju, do jakiego doszło 1 marca około 4:15 w Toruniu, przy ul. Broniewskiego na terenie jednego z hosteli.Dwóch sprawców weszło do niezamkniętego pokoju, wynajmowanego przez dwóch studentów, po czym grożąc użyciem przemocy, ukradli sprzęt elektroniczny, pieniądze i dokumenty. Oddalili się w kierunku ul. Jana Kochanowskiego.Pierwszy z mężczyzn ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, spodnie koloru szarego lub oliwkowego, czarne buty sportowe z białą obwódką przy podeszwie. Drugi z mężczyzn ubrany był w niebieską kurtkę z kapturem z jasnymi paskami na ramionach i jasnym emblematem na wysokości lewej piersi, spodnie dżinsowe koloru niebieskiego, ciemne buty sportowe z jasnym emblematem.Policjanci dotarli do monitoringu, na którym widać sprawców tego przestępstwa.Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają mężczyzn przedstawionych na zdjęciach o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112.