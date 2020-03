O wykluczeniu komunikacyjnym mniejszych miejscowości, do których rzadko w ciągu dnia dojeżdża autobus, mówi się stale. Nie wszyscy są przecież kierowcami i mają własny samochód. O trudnej sytuacji na trasie między Bydgoszczą, a Chełmnem przez Dolinę Nadwiślańską mówił nasz Słuchacz.

- Do Chełmna, przez Czarże, jeżdżą dwa autobusy: o 13 i o 19. Jak to załatwić, żeby te autobusy jeździły częściej? Ludzie jeżdżą do szkoły, do pracy. Dwa kursy więcej by się przydały. Pamiętam, że jak dawniej jeździłem na działkę, nie miałem jeszcze wtedy samochodu, tych tych autobusów było więcej. W tej chwili jest makabra. Przez Unisław jadą do Chełmna, ale żeby się dostać do Borówna, do Czarża i do innych podbydgoskich miejscowości?Linie opisywane przez Słuchacza obsługują autobusy firmy Arriva. Dlaczego tak mało autobusów jeździ Przez Dolinę dolnej Wisły? Na to pytanie odpowiada rzeczniczka prasowa firmy Arriva, Joanna Parzniewska.- Rzeczywiście uruchamiany kursy przez miejscowości Chełmno przez Czarże do Bydgoszczy i oczywiście z powrotem. Tych kursów jest kilka. Chełmno - Czarże - Bydgoszcz - mamy cztery kursy dziennie. Z powrotem są trzy kursy. Razem - siedem. Zapewniają zgodnie z rozkładem dojazd w godzinach rannych i powrót w godzinach popołudniowych. Jeżeli chodzi o kursy Chełmno - Bydgoszcz mamy kursy w godzinach 13.55 - 18.00, a powrót 15.20 - 19.00. Wydaje się, że rozstrzał kursów umożliwiający powrót w godzinach popołudniowych. Tak to na ten moment wygląda..(...)Więcej w materiale Andrzeja Krystka.