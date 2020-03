Podstawówki i przedszkola w Lipnie zamknięte aż do odwołania

SP nr 3 w Lipnie. Decyzją burmistrza wszystkie podstawówki i przedszkola w mieści będą zamknięte do odwołania./fot. UM Lipno/archiwum

To pierwsza tak radykalna decyzja: burmistrz Lipna zamyka szkoły podstawowe i przedszkola. Decyzja zapadła po stwierdzeniu u dwóch osób podejrzenia zarażenia koronawirusem. Rodziny podejrzanych osób objęte zostały kwarantanną. Placówki przyjmą dzieci po otrzymaniu wszystkich wyników badań.

W Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyły się kolejne posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipnie w związku z dwoma przypadkami podejrzenia wystąpienia koronawirusa u osób na terenie miasta Lipno i gminie Kikół. Ich rodziny niezwłocznie zostały objęte kwarantanną, a po otrzymaniu wyników ujemnych na obecność wirusa COVID-19, powyższa kwarantanna została zdjęta.



- W dalszym ciągu apelujemy o rozsądek i stosowanie się do zaleceń higienicznych zamieszczonych na stronach internetowych. Prosimy o unikanie spotkań w większych grupach, ograniczenie podróżowania, a w szczególności o powstrzymanie się od wyjazdów zagranicznych - czytamy na powiatowym portalu.



Jeśli masz wątpliwości i podejrzewasz u siebie koronawirusa to skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 54 287 32 24, 54 288 46 02 lub z najbliższym oddziałem zakaźnym tel. 56 679 31 00.



W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.







Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.