Wojewoda o sytuacji w regionie związanej z koronawirusem

- Sytuacja jest pod kontrolą. Kolejne szpitale przygotowują się do przyjęcia ewentualnych pacjentów - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

- Mamy przebadanych 26 osób, z tego 22 próbki są negatywne, 4 w trakcie badania. W tej chwili 6 osób jest hospitalizowanych na terenie kujawsko-pomorskiego, 75 osób jest objętych kwarantanną oraz 180 czynnym nadzorem epidemiologicznym. Kolejne trzy szpitale są w przygotowaniu. Są to szpital w Grudziądzu, we Włocławku i w Inowrocławiu. Jeżeli będzie potrzeba będą włączone do tego systemu - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Służby sanitarne przypominają o zaleceniu Głównego Inspektora Sanitarnego by dla bezpieczeństwa rezygnować z organizacji imprez masowych.- Sprawdzamy wykaz tych imprez. Zastanawiamy się, które ewentualnie wchodzą w zakres tego ograniczenia. W zaleceniach mówi się między innymi o wielkości imprezy - powyżej 1000 osób z udziałem obcokrajowców, a także tych, w których jest dużo najmłodszych - powiedział prezydent Torunia.W Toruniu decyzje w tej sprawie zapadną w ciągu najbliższych godzin dodał Michał Zaleski.Służby sanitarne rekomendują, by odwołać zaplanowane w dniach 16-17 marca w Toruniu Welconomy Forum, które co roku gromadzi setki przedstawicieli świata biznesu i nauki.