O koronawirusie przed sesją i na sesji sejmiku województwa

- Podjęliśmy czynności, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa - mówił przed sesją sejmiku marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Przewozom Regionalnym zaleciliśmy zastosowanie codziennej dezynfekcji wszystkich pojazdów. W przypadku portu lotniczego stosujemy procedury Krajowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Placówki edukacyjne - w przypadku prowadzonych internatów zalecamy jak najrzadsze kontakty zewnętrzne. Jeśli chodzi o instytucje kultury są zalecane szczególne warunki epidemiologiczne - to znaczy codzienna dezynfekcja - powiedział Piotr Całbecki.Sekretarz województwa Marek Smoczyk dodał, że urząd zaapelował o nieprzychodzenie do pracy osób chorych.- Osoba, która jest chora nie powinna się kontaktować z innymi nie dlatego, że tworzy zagrożenie, ale przede wszystkim, że jej organizm jest słabszy i podatny na wszelkiego rodzaju inne zagrożenia. I takie informacje dla pracowników zostały przekazane - powiedział Marek Smoczyk.Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu Sylwia Sobczak poinformowała, że prowadzone są działania, by przenieść oddział chemioterapii w inne miejsce niż Szpital Zakaźny. Jak dodała, rozważane jest ustawienie namiotu na Bielanach i kontenera przy Szpitalu Zakaźnym.- Kontener - taka zabezpieczająca izba przyjęć będzie na Krasińskiego, natomiast rozważamy postawienie namiotu przed wejściem do SOR-u. Będziemy to ćwiczyć w tym tygodniu - powiedziała Sylwia Sobczak.Dyrektor szpitala apeluje też, by osoby z podejrzeniem koronawirusa nie przychodziły do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, tylko zadzwoniły pod nr 112. Tam zostaną poinformowane o procedurze.