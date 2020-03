Dr Mariola Fotin-Mleczek. Fot. CureVac

Miała być psychologiem, a została mikrobiologiem. Dr Mariola Fotin-Mleczek w Niemczech kieruje badaniami nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Jest bydgoszczanką.

Doktor Mariola Fotin-Mleczek wierzy, że już pierwsze próby związane ze szczepionką przyniosą oczekiwany rezultat.



- Bardzo dużo wiemy o tym wirusie i przez to wiemy, gdzie jest jego słaba strona, jakiego klucza używa, żeby wtargnąć do naszych komórek i dlatego wszystkie działania, które są podejmowane na całym świecie są skierowane na to, co należy osiągnąć, gdzie jest słaba strona, którą należy zablokować - powiedziała dr Mariola Fotin-Mleczek.



- Możemy powiedzieć kiedy rozpoczną się pierwsze badania nad kandydatami szczepionek na ludziach i tutaj jesteśmy zgodni, że pierwsze optymistyczne scenariusza mówią o tym że będzie to możliwe latem, ale to nie znaczy, że szczepionka w tym momencie będzie już dostępna dla wszystkich. To jest tylko rozpoczęcie badań klinicznych, które zawsze są potrzebne, żeby taką szczepionkę dopuścić - dodała dr Mariola Fotin-Mleczek.



Dr Mariola Fotin-Mleczek w 1986 roku zdała maturę w II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Potem studiowała psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 1989 roku, wraz z mężem wyjechała do Stuttgartu.



Po doktoracie na Uniwersytecie Tybindze doktor Fotin-Mleczek dołączyła do kilkuosobowej wówczas firmy biotechnologicznej CureVac, która dziś pracuje nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Technologia, którą wykorzystują, pozwaliła na szybsze przystąpienie do badań.