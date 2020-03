Zachęcali do głosowania na Małgorzatę Kidawę-Błońską

Do tego, by w maju zagłosować właśnie Małgorzatę Kidawę-Błońską przekonywał m.in. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Fot. Tatiana Adonis

Zapowiadają intensywną kampanię, zachęcają do współpracy i przekonują, że czas, by prezydentem Polski została kobieta. Sztabowcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej od rana w centrum Bydgoszczy rozdawali mieszkańcom kawę i gazetę poświęconą kandydatce Koalicji Obywatelskiej.

Do tego, by w maju zagłosować właśnie na Małgorzatę Kidawę-Błońską przekonywał m.in. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.



- Bydgoszcz jest kobietą, ale także ponad 50 proc. Polaków to kobiety. Liczę, że przede wszystkim panie stwierdzą że jest czas, aby prezydentem - najwyższym urzędnikiem w kraju - została kobieta, a także wielu mężczyzn. Choćby tutaj stojący jesteśmy za tym, aby właśnie tak się stało - powiedział Rafał Bruski.



Rozpoczynamy z bydgoszczankami i bydgoszczanami rozmowy o tym jak powinna wyglądać prezydentura. Wierzymy, że marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska jest odpowiednią kandydatką na to stanowisko. Wierzymy, że prezydentura może być normalna, że Polacy zasługują na to, aby mieć prezydenta, z którego mogą być dumni, aby mieć prezydenta otwartego, prezydenta, który jest prezydentem dialogu - powiedział Monika Matowska-Gulczyńska przewodnicząca bydgoskiej Rady Miasta.