W Dobrzyniu nad Wisłą w poniedziałek uczniowie wrócą do szkół

Zajęcia w dwóch szkołach w Dobrzyniu nad Wisłą zostaną w poniedziałek wznowione. Próbki pobrane od czterech mieszkańców tej gminy są ujemne. Nie zostały one zakażone koronawirusem.

W czwartek w dwóch szkołach w Dobrzyniu nad Wisłą odwołano zajęcia z powodu przebywania czterech mieszkańców powiatu lipnowskiego w kwarantannie. Chodziło o mężczyznę, który podróżował jednym autokarem z pacjentem z woj. lubuskiego zakażonym koronawirusem, i jego rodzinę. Placówki to zespół szkół średnich i szkoła podstawowa. W pierwszej z nich zajęcia zawieszono na okres 14 dni, a w drugiej na okres 7 dni. Łącznie uczęszcza do tych placówek ok. 400 dzieci.– W piątek po południu otrzymaliśmy wyniki badań tych czterech osób. Na szczęście żadna z nich nie została zakażona koronawirusem - powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.Oznacza to, że uczniowie mogą wrócić do szkół, co nastąpi w poniedziałek. 6 osób z województwa kujawsko-pomorskiego podróżowało autobusem z pacjentem z województwa lubuskiego, u którego, jako pierwszego w Polsce zdiagnozowano koronawirusa. U żadnej z tych osób z województwa kujawsko-pomorskiego nie potwierdzono zakażenia koronawirusem.Obecnie w woj. kujawsko-pomorskim 12 osób poddanych jest kwarantannie. 75 osób objętych jest czynnym nadzorem epidemiologicznym. Rozszerzono o kolejne dwa — do czterech — liczbę szpitali znajdujących się w podwyższonej gotowości. Do dwóch szpitali w Bydgoszczy dołączyły placówki w Toruniu i Świeciu, które posiadają oddziały zakaźne. W dalszej kolejności przygotowywane na takie rozwiązanie są szpitale we Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu.Odwołany został — w porozumieniu z prezydentem Bydgoszczy — turniej taneczny, który miał się w weekend odbyć w tym mieście. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił podczas konferencji w piątek przed południem, że sytuacja monitorowana jest na bieżąco i obecnie polecił odwoływanie imprez o charakterze międzynarodowym, a także nie zaleca organizowania wydarzeń dla dzieci, żeby niepotrzebnie nie wywoływać nerwowości u rodzin.