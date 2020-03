W regionie nie ma zakażenia koronawirusem - ale jesteśmy w gotowości - o tym mówił na specjalnej konferencji prasowej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jak powiedział 12 osób objętych jest domową kwarantanną - 6 z nich jechało busem z mężczyzną, który trafił do lecznicy w Zielonej Górze. 75 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. Rozszerza się także lista szpitali postawionych w stan gotowości.– W pierwszej kolejności zostały wytypowane dwa szpitale przeznaczone do leczenia i przyjmowania pacjentów chorych na koronawirusa. Był to szpital zakaźny, następnie rozszerzyliśmy tę decyzję o kolejny szpital: pulmonologiczny. Wczoraj rozszerzyłem tę decyzję o podwyższonej gotowości o kolejne dwa szpitale - szpital zespolony w Toruniu oraz nowy szpital w Świeciu – powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Podczas konferencji prasowej: wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych doktor Paweł Rajewski i wojewódzki inspektor sanitarny doktor Jerzy Kasprzak apelowali o wykształcenie dobrych nawyków i postępowanie zgodnie z wyznaczonymi procedurami.Wszystko co powinniśmy wiedzieć o koronawirusie jest na stronie Sanepidu.