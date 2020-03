Nagrody dla pracowników toruńskiego ratusza z naruszeniem prawa?

Milionowe nagrody w toruńskim Urzędzie Miasta zostały przyznane z naruszeniem prawa - wynika z raportu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - ustaliło Polskie Radio PiK.

Kontrola wykazała, że w latach 2017-2019 prezydent Torunia przyznał pracownikom prawie 7 mln 400 tys zł, a swoim zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi miasta ponad pół miliona złotych. Prezydent nie wskazał jednak uzasadnienia przyznania dodatków specjalnych, a jak wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa pracownikowi można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Dodatków nie można też wykorzystywać do unikania ograniczeń w wynagrodzeniach pracowników samorządowych wprowadzonych w 2018 roku.Prezydent Torunia nie zgadza się z zarzutami Regionalnej Izby Obrachunkowej, której raport wykazał, że milionowe nagrody w toruńskim Urzędzie Miasta zostały przyznane z naruszeniem prawa.Przyznanie dodatków specjalnych nie może być próbą obejścia przepisów, które ograniczają wynagrodzenia pracowników samorządowych. Odpowiedzialność, za nieprawidłowości ponosi prezydent Torunia - czytamy w raporcie RIO.Prezydent Michał Zaleski nie wskazał też uzasadnienia przyznania nagród. Jak wyjaśnia RIO - pracownik może otrzymać dodatek specjalny, np. za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.- W związku z tym prezydent złożył stosowne zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych. Ustawa o pracownikach samorządowych uprawnia pracodawcę do przyznania dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Przepis ten nie wymaga, aby uzasadnienie było sporządzone na piśmie. Ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani rozporządzenie Rady Ministrów nie wprowadzają też ograniczenia wysokości dodatku specjalnego jaki może być przyznany zastępcom prezydenta, skarbnikowi czy sekretarzowi miasta. Prezydent się z zarzutami nie zgadza. Przyznanie dodatków było zgodne z prawem - mówi Magdalena Stręplewska, rzecznika prasowy prezydenta Torunia.Rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych przez prezydenta Torunia powinno nastąpić w terminie 30 dni.