UMK Toruń. Profesor UMK miał pozwolić sobie na zachowanie noszące znamiona molestowania seksualnego.

Znany toruński filozof i etyk prof. Mirosław Ż. z naganą oraz 5 - letnim zakazem pełnienia funkcji kierowniczych. Uprawomocniła się decyzja Komisji Dyscyplinarnej UMK, która uznała że naukowiec dopuścił się czynu noszącego znamiona molestowania seksualnego i uchybił tym samym godności zawodu nauczyciela akademickiego.

- Jest to taki bardzo wyraźny sygnał, że tego typu zachowania nie będą uchodziły na sucho. Jest to niewłaściwe, i trzeba w takich sprawach zachować wielką ostrożność. Każdy pracownik, każdy student ma prawo do poszanowania godności osobistej, ma prawo się dobrze czuć na naszym uniwersytecie - mówi Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK.



Do nagannych zachowań miało dochodzić, gdy profesor pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich. Jedną z doktorantek miał przytulać, sadzać na kolanach i sugerować obowiązek odwdzięczenia się za pomoc przy pisaniu pracy.



W internecie studenci UMK podpisują się pod petycją o zwolnienie profesora, ale pismo nie dotarło jeszcze oficjalnie do władz uczelni. Sam etyk nie odwołał się o decyzji Komisji Dyscyplinarnej.