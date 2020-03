O odważnych i niezłomnych kobietach w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy./fot. bydgoszcz.pl

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum Okręgowe zaprasza na spotkanie w ramach wystawy „Ku Wolności. Bydgoszcz 1914- 1920”. W niedzielę, 8 marca poznamy historię kobiet – matek bydgoskiej niepodległości. Wstęp biletowany.

Na spotkaniu, historyk bydgoskiego Muzeum, Anna Nadolska opowie o wkładzie Polek w odzyskanie przez nasze miasto wolności. Bydgoszczanki przedstawione będą, jako kobiety podejmujące aktywność patriotyczną w niemieckim mieście w przeddzień i w okresie I wojny światowej, konspiratorki biorące udział w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, aktywistki przygotowujące miasto do przejęcia przez władze polskie, a także organizatorki wydarzeń powrotu Bydgoszczy do Macierzy w styczniu 1920 roku.



Obok znanych Polek pracujących na rzecz wolnej Bydgoszczy, takich jak Wincentyna Teskowa, Stefania Tuchołkowa, Maria Czarlińska czy Wanda Piórek, zaprezentowane zostaną także inne, dziś nieco zapomniane, lokalne patriotki.



Spotkanie pn. „Matki Bydgoskiej Niepodległości”, 8 marca (niedziela), godz. 15.00, Muzeum Okręgowe - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11.



Wstęp w ramach biletu do Muzeum (normalny – 8 zł, ulgowy – 5zł)