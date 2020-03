Czy młodzi mają pomysły na ratowanie przyrody? Pokaże to konkurs ekologiczny dla Szkolnych Kół Caritas z Diecezji Bydgoskiej. Za nami inauguracyjne warsztaty w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Przyjechała na nie młodzież m.in. z Bydgoszczy, Nakła i Rynarzewa.

Encyklika papieża Franciszka "Laudato si'

Młodzi mają świadomość zagrożeń bezpieczeństwa planety.- Za dużo jest dwutlenku węgla, palą się lasy, coraz więcej zanieczyszczeń dostaje się do naszej jedzenia, na przykład ryby zjadają plastik. Można coś z tym zrobić, np. nie pakować zakupów do plastikowych toreb, nosić zakupy luzem, albo w torbie z materiału, z papieru. Ważna jest także segregacja śmieci - usłyszała nasza reporterka.- Nazywam się Elżbieta Długołęcka, w Szkole Podstawowej w Sławianowie prowadzę Szkolne Koło Caritas, jestem także katechetką. Zainteresowaliśmy się tematem konkursu, bo chcemy działać na rzecz naszej lokalnej społeczności, ratować ją, bo może ktoś wie, że mamy piękne jezioro Sławianowskie Wielkie, piękne tereny zielone - jeszcze - i nie chcemy, żeby nasz świat wyglądał tak, jak tutaj na tych zdjęciach przedstawionych.Franciszkanin brat Kordian Szwarc jest animatorem krajowym wspólnoty Laudato si' Caritas Polska.- Chcemy z młodzieżą porozmawiać troszeczkę na temat tego, co papież już pięć lat temu przedstawił w swoje encyklice „Laudato si'". Od ponad roku Caritas widząc jak człowiek wpływa na środowisko i jak środowisko wpływa na człowieka, podjął razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska współpracę. Powstał pomysł, aby w szkolnych kołach i w parafialnych kołach spróbować, poprzez jakieś proste działania wspólnotowe, zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy. (...)Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 15 marca. Organizatorem jest Caritas Polska i Caritas Diecezji Bydgoskiej.