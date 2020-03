Magdalena Ogórek poprowadzi wtorkowe Rozmowy Dnia w PR PiK

Historyk, doktor nauk humanistycznych, prezenterka telewizyjna, felietonistka oraz kandydatka na prezydenta RP w 2015 roku - Magdalena Ogórek - będzie raz w tygodniu spotykać się z gośćmi Rozmowy Dnia w Radiu PiK. We wtorek 3 marca nowa prowadząca zada kilka pytań ministrowi Łukaszowi Schreiberowi.

Rozmowa Dnia - Posłuchaj

Magdalena Ogórek pochodzi z Rybnika. W 2002 ukończyła studia magisterskie na kierunku historii Uniwersytetu Opolskiego, w 2003 studia podyplomowe na kierunku integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2005 studia tematyczne w European Institute of Public Administration w Maastricht. W 2009 na Uniwersytecie Opolskim uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie pracy zatytułowanej „Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku".We wrześniu 2016 została publicystką tygodnika „Do Rzeczy”. Od 3 listopada 2016 współprowadzi program „W tyle wizji" w TVP Info, zaś 21 stycznia 2017 w Polskim Radiu 24 wyemitowano pierwsze wydanie prowadzonej przez nią audycji „Utracone, odzyskane” o zaginionych dziełach sztuki.W lutym 2017 zaczęła prowadzić program Studio Polska w TVP Info, została także jedną z prowadzących program „O co chodzi" w TVP Info, a od lutego 2019 prowadzi program „Minęła dwudziesta" w TVP Info.Prowadziła korespondencję z Horstem Wachterem, potomkiem Otto Wächtera, gubernatora dystryktu krakowskiego Generalnej Guberni i wysokiego funkcjonariusza SS, w sprawie zwrócenia Polsce trzech skradzionych w czasie II wojny światowej dzieł: akwareli przedstawiającej Pałac Potockich pod Baranami, XVIII-wiecznej mapy Rzeczypospolitej Obojga Narodów i rysunku przedstawiającego Kraków w okresie renesansu. W grudniu 2017 wydała książkę pt. „Lista Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków”.Rozmowy Dnia w Polskim Radio PiK to codzienne, poranne spotkania, podczas których omawiana jest bieżąca sytuacja polityczna, wydarzenia z kraju i ze świata, zjawiska społeczne i kulturalne. Gośćmi PR PiK są między innymi politycy różnych szczebli, naukowcy, analitycy.