Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego na taki kwiatek trafili w czasie poniedziałkowej (02.03.) kontroli: tachograf cyfrowy zamiast czasu prowadzenia pojazdu, rejestrował czas odpoczynku kierowcy, a do impulsatora w skrzyni biegów przyłożony był magnes, który zakłócał prawidłowe działanie tachografu.

2 marca br. w Bydgoszczy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym właściciel firmy transportowej z województwa mazowieckiego osobiście realizował transport kontenera 40-stopowego z towarami niebezpiecznymi z Gdańska do Poznania.Po analizie wydruku z tachografu, inspektor ITD stwierdził, że tachograf cyfrowy zamontowany w ciągniku siodłowym zamiast okresu prowadzenia pojazdu, rejestruje odpoczynek kierowcy. Dalsze czynności ujawniły, że do impulsatora w skrzyni biegów przedsiębiorca przyłożył magnes, który zakłócał prawidłowe działanie tachografu.W efekcie, przedsiębiorca w trakcie jazdy wykazywał fikcyjny odpoczynek. W tym czasie tachograf cyfrowy wskazywał prędkość pojazdu 0 km/h, a przede wszystkim nie rejestrował przebytej przez pojazd drogi. Doszło zatem do zafałszowania wskazań licznika przebiegu pojazdu.Wykonana próba drogowa potwierdziła, że w czasie, kiedy do impulsatora przyłożony był magnes, drogomierz nie doliczał kolejnych kilometrów przebiegu. Doszło zatem do nieuprawnionej ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. I to stało się przyczyną prawdziwych kłopotów kierującego.Inspektorzy ITD wezwali bowiem na miejsce kontroli funkcjonariuszy z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy i zatrzymali przedsiębiorcę do dalszych czynności, celem postawienia zarzutów prokuratorskich.Teraz – prócz wszczętego postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł – grozi jemu także odpowiedzialność karna z tytułu przestępstwa określonego w art. 306a§ 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto zmienia wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.