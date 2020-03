Wspólna akcja CBŚP, KAS i PK; rozbito grupę wyłudzającą VAT

Skarb Państwa stracił na działalności przestępców co najmniej 10 mln złotych – podała w poniedziałek PAP Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa.

Według śledczych, grupa mogła działać w latach 2013-2016 w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. "W ten proceder zaangażowane były co najmniej 24 podmioty gospodarcze. Grupa obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi" – poinformowała PAP rzeczniczka szefa KAS Anita Wielanek."Grupa wyłudzała podatek VAT na podstawie fikcyjnych faktur oraz nierzetelnych transakcji krajowych i wewnątrzwspólnotowych, dokonywanych z wykorzystaniem podmiotów gospodarczych na terytorium Polski, jak i mających siedzibę poza granicami kraju" – dodała Wielanek.Według informacji śledczych, grupa swoim działaniem naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT na co najmniej 10 mln zł.Z kolei rzeczniczka CBŚP nadkomisarz Iwona Jurkiewicz podała, że do zatrzymań doszło w minionym tygodniu. "Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej" – podkreśliła policjantka.Dodała, że w trakcie przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych zabezpieczono telefony komórkowe, komputery, karty SIM oraz dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Śledczy zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości 120 tys. złotych.Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik przekazała natomiast, że zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i posługiwania się nimi oraz narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości. "Usłyszeli także zarzuty popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy" – dodała prokurator.Decyzją sądu, czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. "Jeden z podejrzanych został objęty przez prokuratora środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju" – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej.Za zarzucane zatrzymanym czyny grozi kara do 8 lat więzienia.Jak zaznaczają śledczy, sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.